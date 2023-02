Protégé de Will Still, futur crack d’Arsenal, qui est Folarin Balogun, meilleur buteur de Ligue 1 ?

Oui, Balogun n’a peur de personne et il le prouve semaine après semaine. En France, l’attaquant n’a même pas eu besoin d’adaptation, marquant lors de ses trois premières rencontres. Sur les derniers jours, il a encore fait plus parler de lui en inscrivant le but égalisateur sur la pelouse du PSG dimanche passé dans le temps additionnel mais également en inscrivant un triplé contre Rennes ce mercredi. "Balogun est incroyable… Il a une grande lucidité sur le penalty et ensuite, il met deux buts d’une qualité exceptionnelle. Ça montre l’attaquant et le personnage qu’il est. Il travaille énormément pour permettre à l’équipe d’être dans cette situation-là.", a alors expliqué Will Still en conférence de presse après la rencontre.