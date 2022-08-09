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Ukraine - Україна

Падаючі тимчасові огородження | Protections temporaires en baisse

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il y a 33 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Кількість людей, які тікають від війни в Україні і яким надано статус спеціального тимчасового захисту в Європейському Союзі, падає в усіх європейських країнах, щодо яких є дані.

За даними агентства Eurostat, протягом червня цей статус у Бельгії отримали 4325 осіб, що менше, ніж у попередні місяці (26495 у березні, 11030 у квітні, 7270 у травні).

Така ж тенденція спостерігається і в інших європейських країнах, які приймають людей, які тікають від війни в Україні. Польща, яка перебуває на лінії фронту з початку російського вторгнення наприкінці лютого, надала 61 210 тимчасових захистів у червні, а в березні – понад 670 000.

Другою найбільш постраждалою країною в червні була Румунія (з 10 360 захистами). На початку березня 27 держав-членів ЄС вирішили вперше в своїй історії активувати європейський механізм тимчасового захисту, спеціально створений для надзвичайних гуманітарних ситуацій, що спричиняє масовий приплив до Європи. Механізм не розрахований на дуже тривалий термін: захист надається на один рік і може бути продовжений у разі потреби, тобто якщо конфлікт триває і не дозволяє мешканцям повернутися на територію.

Protections temporaires en baisse

Le nombre de personnes fuyant la guerre en Ukraine et auxquelles on accorde dans l'Union Européenne le statut spécial de protection temporaire est en baisse, dans tous les pays européens pour lesquels ces données sont disponibles.

Selon les chiffres de l'agence Eurostat, 4.325 personnes ont obtenu ce statut en Belgique durant le mois de juin, c’est moins que durant les mois précédents (26.495 en mars, 11.030 en avril, 7.270 en mai).

La même tendance s'observe dans les autres pays européens accueillant des personnes fuyant la guerre en Ukraine. La Pologne, en première ligne depuis le début de l'invasion russe fin février, a octroyé 61.210 protections temporaires en juin, là où elle était à plus de 670.000 en mars.

Le deuxième pays le plus concerné en juin était la Roumanie (avec 10.360 protections). Début mars, les 27 Etats membres de l'UE avaient décidé d'activer pour la première fois de leur histoire le mécanisme européen de protection temporaire spécialement prévu pour les urgences humanitaires créant un afflux massif vers l'Europe. Le mécanisme n'est pas prévu pour du très long terme: la protection est octroyée pour un an, et pourra être prolongée si nécessaire, c'est-à-dire si le conflit perdure et ne permet pas un retour sur place des habitants.

 

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