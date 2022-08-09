Падаючі тимчасові огородження | Protections temporaires en baisse

Кількість людей, які тікають від війни в Україні і яким надано статус спеціального тимчасового захисту в Європейському Союзі, падає в усіх європейських країнах, щодо яких є дані.

За даними агентства Eurostat, протягом червня цей статус у Бельгії отримали 4325 осіб, що менше, ніж у попередні місяці (26495 у березні, 11030 у квітні, 7270 у травні).

Така ж тенденція спостерігається і в інших європейських країнах, які приймають людей, які тікають від війни в Україні. Польща, яка перебуває на лінії фронту з початку російського вторгнення наприкінці лютого, надала 61 210 тимчасових захистів у червні, а в березні – понад 670 000.

Другою найбільш постраждалою країною в червні була Румунія (з 10 360 захистами). На початку березня 27 держав-членів ЄС вирішили вперше в своїй історії активувати європейський механізм тимчасового захисту, спеціально створений для надзвичайних гуманітарних ситуацій, що спричиняє масовий приплив до Європи. Механізм не розрахований на дуже тривалий термін: захист надається на один рік і може бути продовжений у разі потреби, тобто якщо конфлікт триває і не дозволяє мешканцям повернутися на територію.