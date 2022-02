Protections périodiques : comment choisir ?

Les protections les plus classiques sont les serviettes hygiéniques et les tampons, comment faire un choix parmi tout ce qui est proposé dans le commerce ? Le point avec le Dr Renkin, gynécologue et obstétricienne, consultante externe aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Les protections hygiéniques sont de plus en plus nombreuses et variées mais comment faire un choix parmi tout ce qui est proposé dans le commerce ? Le Dr Renkin, gynécologue et obstétricienne, consultante externe aux Cliniques universitaires Saint-Luc, nous conseille à ce sujet.

Les serviettes

Le Dr Renkin recommanderait de les choisir les plus simples possibles, c'est-à-dire sans parfum (très important afin de minimiser le risque d'allergie ou d'irritation des muqueuses vulvaire et vaginale) et sans prétention d'absorption extrême. En effet, plus la serviette promet une absorption longue durée plus on peut suspecter qu'elle contient des substances potentiellement nocives et polluantes pour booster ce côté absorbant (plastiques, cellulose, furanes, résidus de pesticides...) Il est plutôt conseillé de choisir une serviette basique en coton non parfumée (souvent bien moins chère d'ailleurs) et de la changer régulièrement. Il existe aussi des serviettes hygiéniques en coton absorbant lavables et donc réutilisables pendant plusieurs années, qui sont une alternative écologique et économique, et qui assurent une protection pendant 4h environ.

Les tampons

Disponibles avec ou sans applicateur, c'est une question de confort personnel. Ils sont pratiques, notamment pour les activités sportives (surtout aquatiques). À nouveau, il est préférable de les choisir en coton. Il faut retenir qu'un tampon doit absolument être changé régulièrement, maximum toutes les 6h (même si la marque assure une protection très longue durée), afin d'éviter le Syndrome de Choc Toxique qui est gravissime. On préférera d'ailleurs pour cette raison l'utilisation d'une serviette pendant la nuit plutôt que d'un tampon. Toujours bien se laver les mains lors de la pose et du retrait du tampon. Le tampon ne doit jamais être utilisé en dehors des règles.

À noter que les tampons peuvent être utilisés même chez les très jeunes filles qui n'auraient pas encore eu de rapports sexuels, il est alors conseillé de choisir des modèles "mini" qui permettent de franchir l'orifice de l'hymen sans douleur.

Coton bio ?

Pas nécessairement. Il faut surtout veiller à éviter les substances additives potentiellement nocives que l'on peut retrouver dans certaines protections. Il est vrai que les marques qui utilisent un coton bio sont en général attentives à cela, et que donc le label bio est dans la majorité des cas une garantie quant à la composition globale de la serviette ou du tampon. Mais ce n'est pas indispensable, et c'est en général plus cher. Et puis, le choix d'une protection bio peut aussi être motivé par des convictions d'ordre éthique.