Protection temporaire : les exilés Ukrainiens peuvent désormais s’enregistrer au Palais 8 du Heysel

Les exilés ukrainiens, en s’enregistrant, recevront une attestation de protection temporaire, en vertu de la directive du même nom activée par les 27. Cette législation européenne – jamais activée jusqu’ici – permet aux États membres de faire face, de manière coordonnée, à un afflux massif de réfugiés.

Deux millions de personnes ont déjà quitté l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février dernier et le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies évalue le nombre total possible d’exilés entre quatre et cinq millions. Un déplacement de population inédit en Europe depuis la deuxième guerre mondiale.