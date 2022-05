Protection solaire : les enfants encore trop peu protégés partout dans le monde.

Ces comportements pourraient notamment s’expliquer par un manque d’informations sur la photoprotection ainsi que sur certains clichés qui ont visiblement la vie dure et ce, malgré des campagnes de prévention menées chaque année. Près d’une personne interrogée sur deux (45%) a avoué ne pas savoir que les UVB étaient à l’origine des coups de soleil, 27% que les UVA accéléraient le vieillissement de la peau et plus d’un cinquième des sondés sont persuadés que les nuages protègent du soleil.

Mais ces chiffres pourraient s’inverser dans le futur si l’on considère que certains enfants ne prennent pas la crème solaire à la légère. Près de 47% d’entre eux ont fait part de leur volonté d’appliquer de la crème sans l’aide des parents. Un constat qui touche l’ensemble des pays sondés, de la France (41%) aux Etats-Unis (54%) en passant par l’Espagne (près de 52%) et l’Allemagne (près de 46%). Et d’une façon générale, les plus jeunes ont montré qu’ils étaient conscients des enjeux concernant la protection solaire, à hauteur de 70% et jusqu’à 75% en France.

* Cette enquête a été réalisée par la société EMMA, auprès de 8120 adultes ayant autorité sur les enfants (6662 parents et 1458 grands-parents) pendant la période estivale, en août 2021 en France, Allemagne, Espagne, Italie et États-Unis et en janvier 2022 au Brésil et en Australie.