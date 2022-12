Protection des mineurs sur Fortnite : Epic Games va payer une amende de 520 millions de dollars

Concernant les méthodes d’achats :

Appuyer sur un bouton pour effectuer un achat est l’un des mécanismes les plus couramment utilisés et les plus simples pour effectuer des achats en ligne. Les jeux doivent aller au-delà pour s’assurer que les joueurs comprennent encore plus clairement quand ils effectuent un achat avec de l’argent réel ou avec des devises virtuelles afin d’éviter les achats accidentels. […]

Depuis mai 2018, Fortnite dispose d’un système de jetons de remboursement et d’un système d’annulation d’achat, mais maintenant nous sommes allés plus loin. Nous avons mis à jour nos méthodes de paiement avec un mécanisme de "maintenir le bouton pour l’achat" qui reconfirme l’intention d’achat d’un joueur, comme une protection supplémentaire pour empêcher les achats involontaires, ainsi que les annulations d’achat instantanées et les remboursements en libre-service.

Concernant les remboursements :