Protection des données personnelles : Meta menace de ne plus proposer Facebook et Instagram en Europe

Facebook et Instagram pourraient-ils disparaître en Europe ? C'est à nouveau la menace que brandit Meta, la maison-mère de Facebook. En cause : le bras de fer qui l'oppose à l'Union européenne à propos de la protection de nos données personnelles.

Amis, centres d'intérêt, abonnements,... Voici autant d'informations qui permettent aux plateformes de vous proposer de la publicité ciblée. Ces données personnelles sont donc précieuses pour le géant américain. Une collecte d'information que voudrait réguler l'Union européenne.

Limiter la collecte de données

"Si on limite la capacité de collecter, de traiter et d'échanger des données, on limite la capacité de Meta de faire de la publicité ciblée", explique Axel Gauthier, professeur en économie numérique à l'ULiège.

Or, les revenus publicitaires de Meta sont très importants. "Facebook, ou Meta, génère beaucoup de revenus publicitaires. On parle parfois de onze dollars par utilisateur actif de revenus publicitaires annuels."