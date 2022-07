Protection des consommateurs : les autorités cherchent à réglementer la publicité autour des cryptomonnaies

Les consommateurs doivent savoir ce qu’ils achètent, dans quoi ils investissent et quels sont les risques associés

Ce ne sera pas la première fois que la FSMA agira sur les monnaies virtuelles. Depuis 2014, les produits financiers dont le rendement dépend entièrement des cryptomonnaies sont interdits.

La secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker, qui a participé à l’élaboration du projet de loi, salue ces avancées. "Les consommateurs doivent savoir ce qu’ils achètent, dans quoi ils investissent et quels sont les risques associés. Cela s’applique aux produits ordinaires et aux investissements. Cela doit également s’appliquer aux cryptomonnaies. En permettant à notre organisme de régulation du secteur financier d’établir des règles et de les faire appliquer, nous nous assurons que les consommateurs bénéficient ici aussi de la protection qu’ils méritent", a-t-elle commenté dans une réaction adressée à l’agence Belga.