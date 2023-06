Protection de la faune, aires marines, réchauffement climatique… la protection de l’Antarctique au centre des discussions à Helsinki

La protection des manchots empereurs est un des sujets phares de la conférence d’Helsinki. Elle fait suite, selon Emil Dedju à " l’échec de l’année dernière pour arriver à un consensus visant à accorder à cette espèce un statut de protection spéciale (car ils sont soumis à des pressions). Là, les pressions sont qu’il y a un réchauffement des températures qui accélère la fonte et la disparition de la glace de mer, dont les manchots et d’autres animaux sauvages de l’Antarctique dépendent pour se reproduire et pour se nourrir ". Dans certains cas, des colonies entières perdent les jeunes dans des accidents liés à cette fonte. " Et si on ajoute à cela la pêche commerciale, on voit vraiment qu’il y a un péril pour leurs habitats et leurs zones d’alimentation " souligne-t-il.