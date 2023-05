Le revenu annuel médian de la province est de 28.104 euros. C’est 3300 euros de plus qu’à l’échelle de la Wallonie et 1.7000 euros de plus qu’à l’échelle de tout le pays.

Notons tout de même que c’est dans le Brabant wallon qu’il y a le plus de disparité entre les salaires. En d’autres mots, les salaires les plus élevés y côtoient des salaires bien plus restreints. Ce phénomène est surtout marqué dans les communes de Lasne, Chastre et Chaumont-Gistoux.