Prosper Dezitter : le collaborateur qui a fait arrêter des centaines de Belges par l'Allemagne nazie

La Seconde Guerre mondiale donne l’occasion à quelques marginaux de prendre leur revanche et de basculer du côté des puissants. En Belgique, c'est notamment le cas de Prosper Dezitter, petit escroc sans envergure, qui se met au service de l’Allemagne nazie dès le début de l’Occupation.

Pendant quatre ans, cet homme dénonce avec zèle et méthode les ennemis du Reich présents sur le territoire belge. Résistants, aviateurs alliés et agents de renseignements font partie du gibier qu’il traque inlassablement.

Passé maître dans l’art de la manipulation et du mensonge, Dezitter séduit ses proies, parvient à s’infiltrer dans de nombreux réseaux clandestins pour mieux les détruire de l’intérieur. Les dégâts provoqués par ses activités de traître sont considérables : des centaines de patriotes, hommes et femmes, sont arrêtés, torturés, déportés et parfois exécutés.

Rusé et insaisissable, Dezitter change souvent d’apparence. Un seul détail permet de le reconnaître à coup sûr : il lui manque deux phalanges à l’auriculaire de la main droite. Voilà pourquoi ceux qui le recherchent l’appellent 'L’homme au doigt coupé'…

L’Homme au doigt coupé : un Traître au service du IIIème Reich

Un podcast RTBF – La Première en 6 épisodes de 23 minutes, écrit par Eric Loze

