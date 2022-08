Prorusse ou pro-ukrainien ? Pas si simple de répondre à cette question dans le Donbass

Un peu plus au sud, à Bakhmout, près de la ligne de front, le bruit constant des tirs d’artillerie résonne dans des immeubles d’habitation en grande partie abandonnés et la ville est traversée par des barrages routiers et des hérissons antichars.

Les lignes de démarcation passent aussi ailleurs.

"Dans leur for intérieur, les gens sont divisés entre deux camps", souligne Serguiï Nikitine, 52 ans.

"Chacun a son opinion, mais tout le monde se tait", ajoute-t-il, livrant néanmoins des indices limpides sur la sienne. Il évoque la "dégradation" de l’Ukraine, la fermeture de nombreuses usines depuis la fin de l’ère soviétique, et les possibilités de trouver un emploi en Russie.