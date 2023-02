Proquartetto : le premier Concours de Composition de Quatuor à Cordes à Tournai

A Tournai, le 18 février 2023, se tenait la première remise de prix ainsi que le premier concert du Concours International de Composition Proquartetto, une initiative du Festival des Voix Intimes qui met en lumière la composition pour quatuor à cordes.

C’est durant l’hiver 2021-2022 que l’association tournaisienne Proquartetto lançait son premier Concours International de Composition de Quatuor à Cordes. En faisant cela, l’ASBL dont les activités et le festival étaient à l’arrêt durant la pandémie, a profité de leur pause forcée pour repenser leur mode de fonctionnement et leurs activités. C’est ainsi que le Concours de Composition a fait son entrée.

La composition pour quatuor à cordes est très rarement mise en avant dans le cadre de concours de composition, et de manière générale, en Belgique, dans les programmes de concerts.

Proquartetto, qui met en lumière la musique de chambre à travers, notamment, son Festival européen de Quatuor à cordes Les Voix Intimes à Tournai, a pu grâce à cela, créer une véritable expérience autour du quatuor plutôt qu’un simple concours.

Ce sont près de 80 participations, venus des quatre coins du globe, qui ont été soumises au concours. C’est ensuite un jury prestigieux constitué des compositeurs Jean-Luc Fafchamps, Marin Loridan, Benoît Mernier ainsi que de la compositrice Claire Bourdet qu’il a été laissé le choix cornélien des lauréats.

Trois prix ont été décernés ce 18 février. Le premier, le "Grand prix Proquartetto", prix du fonds Lemay ainsi que du Forum de la Création Musicale a été remis au compositeur et maître de recherches à l’Université de Florence Andrea Portera. Né en 1973, Andrea Portera a déjà plus de 160 œuvres à son actif. C’est l’émotion, et l’inconscient que ce compositeur qui s’est vu décerner tout récemment le Prix Mahler convoque à travers Neadar Willbring, une musique écrite pour l’opéra et divisée en fragments. Sa construction complexe et captivante a su séduire le jury, ainsi que son ambiance frôlant la spiritualité et livrant une palette sonore très riche.

Le deuxième prix, celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été attribué au jeune compositeur belge Simon Thiérrée pour sa Fantaisie en 8 miniatures. Né en 1980, le jeune compositeur, pianiste, violoniste et chef d’orchestre belge a créé des musiques dans des contextes divers : cinéma, danse, théâtre ou encore cirque.

Enfin, le troisième lauréat, prix de la ville de Tournai et prix des Auditeurs, est Pravoslav Kohout pour son Quartet Reflexion. Ce samedi 18 février, le Quatuor MP4 — créé en 2008 — donnait en concert les trois œuvres primées à l'Hôtel de ville de Tournai. Le concours s'inscrivait dans le cadre du Festival Les Voix Intimes qui se donne, toujours à Tournai, jusqu'au 22 avril 2023.

