"Propulsion", l’accélérateur de carrière des musiciennes et leadeurs/euses de projets jazz

C’est déjà la deuxième édition de ce concept qui a pour but de lancer dans des conditions optimales, la carrière de jeunes musiciens et musiciennes dans le milieu du jazz.

Cet accélérateur de carrière, offre un regard artistique et un accompagnement en structuration autour des thématiques de : diffusion, production et communication en plus d’un accompagnement du volet artistique. Parmi les initiateurs du projet lancé en 2022, les musiciens du groupe Ozma, formé en 2001 par trois étudiants du Conservatoire de Strasbourg section Jazz. Réservé pour la première édition à la région Grand Est et du Luxembourg, le concours a vu la victoire des groupes Hugo Diaz Quartet (Grand Est) et Daniel Migliosi Quintet (Luxembourg).