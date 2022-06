Propreté sur nos grands axes : chaque année, 1000 tonnes de déchets dans la nature et 4 millions à économiser !

Chaque année, sur les grands axes wallons, des quantités impressionnantes de déchets sont ramassées, nécessitant des budgets conséquents. Du 1er juin à la mi-juillet, la SOFICO mène une campagne pour décourager les jets d’immondices, ces gestes néfastes à la fois pour l’environnement mais aussi pour les finances publiques et la sécurité de tous !

En moyenne, sur les 5 dernières années, ce sont un peu plus de 1000 tonnes de déchets par an qui ont été ramassées sur les autoroutes de Wallonie. Si personne n’ignore que ces détritus impactent négativement l’environnement, on sait peut-être moins que leur ramassage représente un coût annuel moyen de 4 millions d'euros.