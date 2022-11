Propreté à Sambreville : la suppression de poubelles publiques fait débat

Les élus, tant du côté de la majorité que de l’opposition, et la population, partagent tous un constat : à Sambreville, de nombreuses poubelles publiques sont devenues, au fil du temps, des dépôts pour les déchets ménagers. La Commune a donc commandé une étude à l’asbl BeWapp et identifié 130 points noirs, c’est-à-dire 130 poubelles publiques régulièrement détournées et assaillies de déchets. Puis elle les a supprimés, en test, pour une durée de six mois. La philosophie est la suivante : en supprimant l’appât, on supprimerait le dépôt. Et, surtout, on responsabiliserait les citoyens au principe du coût vérité.