Propos racistes, vague d’arrestations, Constitution révisée : la Tunisie devient-elle un état autoritaire ?

Abdellatif Mekki, ancien dirigeant du parti Ennahdha, réclame le retour de la démocratie. "Le peuple imposera ses revendications, regagnera la démocratie et il résoudra ses problèmes d’une façon civilisée et participative en se référant à la légitimité et à la loi.", affirme-t-il.

La parenthèse démocratique s’est fermée en Tunisie

Cette vague d’arrestations a été décrite par Amnesty International comme une "chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques".

Ce tour de vis porte un nouveau coup à cette jeune démocratie issue de la première révolte du Printemps arabe en 2011. Un coup qui selon Hatem Nafti, lui sera fatal. "Tous ces éléments font que la parenthèse démocratique s’est refermée en Tunisie. On est passé dans la phase de la criminalisation de l’opposition. Quand on arrête ses opposants et qu’on les menace de la peine de mort, l’expérience démocratique est finie.", conclut l’essayiste.