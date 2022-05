Propos racistes à l’EPHEC : l’école condamne et sanctionne les étudiants

Mais quelques jours plus tard, la haute école a été mise au courant de propos tenus sur des conversations privées rassemblant une dizaine d’étudiants, sur les 6000 que compte l’institution. Dans les captures d’écran que nous nous sommes procurées, on retrouve des termes dénigrants à l’égard de l’origine des étudiants : "on est au zoo ici", "vraiment des singes là-bas" ou encore "ça fait pas cher le safari", en faisant référence aux étudiants du site de Woluwe-Saint-Lambert. Certains les qualifient même de "groupe de macaques", comme le révèlent les captures d’écran qui ont fuité sur le web. Les auteurs de ces propos sont 3 étudiants de l’EPHEC de Louvain-La-Neuve.