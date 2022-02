Propos racistes à Blegny : l'Union Belge de football lance une enquête

Le racisme reste omniprésent dans le football, tant amateur que professionnel et ce, malgré les actions menées par la fédération belge de football. Un point de signalement a d’ailleurs été mis en place.

Toute personne victime ou témoin de propos discriminatoires peut le signaler

Pierre Cornez, porte-parole de l’Union belge de football : "On a en effet un point de signalement via le site de la fédération belge de football, aussi via notre application. Et là, toute personne qui est victime ou qui constate des faits discriminatoires ou racistes peut le signaler. Et on remarque que cela fonctionne. Nous avons maintenant une instance spécifique qui traite les cas quel que soit le niveau. Il y a des sanctions qui sont d’ordre préventif et, là, il y a des sanctions qui sont d’ordre répressif. La personne pourrait encourir une suspension de 6 mois à 2 ans".