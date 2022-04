Propos menaçants de Sergueï Lavrov sur la guerre en Ukraine: pourquoi la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu

Par cet affrontement de blocs et par la menace d’un embrasement du conflit, l’invasion de l’Ukraine par la Russie est souvent comparée à la crise des missiles de Cuba en 1962. A l’époque, la tentative de l’Union soviétique d’installer des missiles à chargement potentiellement nucléaire sur l’île de Cuba avait déclenché une crise qui a mis le monde au bord d’un conflit généralisé. Mais, pour Thierry Braspenning-Balzacq, la situation est différente à bien des égards :

"Dans les deux cas, la menace était nucléaire. Dans le cas d’espèce, il y a aussi la configuration géographique. Il ne faut pas non plus oublier que lors de la crise des missiles à Cuba, il avait beaucoup plus d’états du côté soviétique. Parce que le monde était vraiment divisé en deux. Il y avait les états du bloc occidental et les états du bloc soviétique, en plus de ce qu’on appelait les non-alignés. Aujourd’hui, quand vous regardez aux Nations unies, quand il y a eu vote, seulement quelques états ont voté avec la Russie. La Russie est dans une situation d’isolement beaucoup plus fort. Elle est plus faible aussi en terme idéologique qu’elle ne l’était dans les années soixante. Donc, c’est un combat d’une autre nature, dans un contexte tout à fait différent."