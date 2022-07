Promotion des voyages à vélo : Dynamobile 2002 a parcouru la province de Liège durant huit jours

Juliette est âgée de 15 ans. Elle vient de vivre son premier Dynamobile : "On m’en a parlé. Ça avait l’air chouette. C’est une bonne ambiance.". N’est-ce pas trop dur physiquement ? "On est porté par le groupe, donc ça va !", répond Juliette.

Clément est un autre jeune participant et même un très jeune participant puisqu’il a 7 ans et demi : "C’est super. On découvre des choses. J’aimais bien les petites descentes et parfois il y a des montées que j’aimais bien aussi. Je faisais aussi parfois signaleur : on s’arrête et on montre le bon chemin.". Benoît, son papa, nous précise: "Clément roule souvent tout seul sur son vélo pour aller à l'école, parfois il est accroché derrière le vélo de ma femme ou le mien. On est à environ deux kilomètres de l'école. Mais on le fait deux fois par jour et il fait ça très, très bien. Donc il est bien, bien entraîné et il a impressionné pas mal de participants.

A 13 ans, Basile en était, lui, à son cinquième Dynamobile : "La première année, c’était au Mont Saint-Michel, la deuxième, aux Pays-Bas, la troisième, en Angleterre, la quatrième, en Wallonie, et celle-ci, dans la région de Liège.". Et si Basile devait convaincre une autre personne de partir en vacances à vélo : "Je lui dirais que, déjà, c’est bon pour la planète. Ensuite, c’est une super ambiance, on fait de nouvelles connaissances et puis on voit de très beaux endroits et on a le temps de les admirer, contrairement à en voiture.".