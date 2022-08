Promis à un bel avenir sur les Grands Tours, Henri Vandenabeele en rodage sur cette Vuelta

Du côté de son équipe, on est assez satisfait des premiers mois chez les professionnels d’Henri. "Il avait bien démarré la saison, ensuite il a fait un break avant de préparer cette deuxième partie de l’année. Il a fait de bonnes choses car le niveau des courses est vraiment haut. Je pense qu’il fait de très bons pas en avant dans son développement. On est très content de la manière dont ça se passe avec lui", nous raconte Matthew Winston, son directeur sportif chez DSM.

"Ici, c’est son premier grand tour et il va tirer beaucoup d’expérience de tout ça", rappelle-t-il encore avant de nous parler des ambitions de l’équipe avec Henri.

"Le projet avec lui c’est de continuer à le faire évoluer dans la bonne direction. C’est un coureur assez polyvalent, il peut faire du très bon boulot en montagne. On essaie de le développer en tant que coureur complet. On a le temps, on ne veut pas lui mettre trop de pression et continuer à travailler avec lui tranquillement. Peut-il se battre pour un classement général ? S’il continue à évoluer dans le bon sens, oui c’est possible qu’il se batte pour un classement général dans certaines courses", poursuit Winston.

Impatient d’en apprendre un maximum sur cette Vuelta, Vandenabeele espère s’illustrer dès la saison prochaine. "L’an prochain, je pense que je peux commencer à me concentrer sur un classement général sur un Grand Tour. J’espère aussi faire quelques Classiques pour voir un peu comment je me débrouille sur ce genre de courses. On doit encore voir…", avance timidement un Vandenabeele qui espère rééditer les exploits de ces dernières années chez les Espoirs.