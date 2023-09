Prométhéa lance son appel à candidature pour la 30e édition des prix Caïus

Cette année, Prométhéa offrira la possibilité aux candidats de remporter trois prix distincts. Le Caïus de l’entreprise mécène de l’année sera décerné à l’entreprise ayant effectué une action de mécénat dont l’impact a été extrêmement bénéfique pour la collectivité. Le Caïus du mécénat culturel récompensera quant à lui une action exemplaire en faveur de la culture ou d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et enfin, le troisième et dernier Caïus sera attribué à l’entreprise ayant effectué une action de mécénat en faveur de la restauration, rénovation, promotion ou conservation du patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région Wallonne.

Outre ces trois récompenses, un dernier prix, celui du public, sera organisé entre janvier et mars dans le but de récompenser le candidat ayant récolté le plus grand nombre de votes sur la plateforme en ligne de l’association. Pour les entreprises, remporter l’un de ces prix est une occasion non négligeable de valoriser ses partenaires, de mettre en lumière l’impact sociétal plus qu’important de leurs actions et d’inspirer d’autres entreprises innovantes. Au fil de trente éditions, les Prix Caïus sont devenus un réel moteur pour les entreprises et les lauréats de cette 30e édition seront récompensés pour leurs initiatives novatrices et leur implication dans les changements positifs du secteur culturel.

Pour participer, les entreprises qui le souhaitent devront déposer avant le 24 novembre minuit leur candidature via le formulaire en ligne. La cérémonie de remise des Prix Caïus 2024 se tiendra le 25 mars 2024 à Trainworld en présence des lauréats sélectionnés par un jury d’experts, présidé par Isabelle Mazzara, Présidente du Palais des Beaux-Arts (Bozar) et Directrice générale de l’Université Libre de Bruxelles.