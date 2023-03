Situation inédite ce matin, à Grâce-Hollogne. Lors des funérailles de Mme Anna Argento, 87 ans, le corbillard était tiré par deux chevaux. C’était le souhait de la défunte et la promesse a été tenue par la famille. Jean Heusschen et Christian Bixhe, cocher et maître d’attelage ont géré le convoi. Deux passionnés de chevaux et d’attelage qui effectuent, avec le plus grand respect, ce type de convoi à la demande des sociétés de pompes funèbres.