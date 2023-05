Promenons-nous sur le RAVeL...

Le RAVeL n'est pas si vieux. Il a été créé en 1995 et le premier tronçon a été inauguré l'année suivante. Il reliait les gares de Rochefort et de Villers-sur-Lesse. En 2004, le RAVeL compte près de 885 kms de voies praticables. En 2009, il en compte un millier et aujourd'hui c'est un réseau de plus de 1480 kms qui est balisé et sécurisé.