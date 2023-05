Promenons-nous dans le Jardin de l’Amour de Shezad Dawood

La puissance des dessins de Yusef Lateef

Les dessins de Lateef, source des peintures de la première salle, sont judicieusement présentés en fin d’exposition, ce qui évite les comparaisons et garde "le meilleur pour la fin". Si on reste assez froid face aux œuvres numériques qui sont plus de l’ordre de l’expérience que du ressenti, les dessins de Lateef qui semblent sortis tout droit d’un esprit libre et concentré, et dont on sait peu de choses (les titres sont donnés par sa veuve) nous font basculer dans la spiritualité du musicien à travers la symbolique universelle de l’arbre et d’un déploiement organique vital.

Avec son projet Night in The Garden of Love auquel il réfléchit depuis 2016, Shezad Dawood veut créer "une constellation entre lui et les autres." Le résultat est un ensemble léger et quasi ludique dont l’intention prend quelquefois le pas sur la force des œuvres.

Night in The Garden of Love à voir au Wiels jusqu’au 13 août 2023