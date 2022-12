Promenons-nous dans le Bois… tant que la sculpture y sera

La japonaise Shaz Kirane est une prestigieuse designer bardée de récompenses et une artiste contemporaine qui travaille avec des miroirs sur l’idée du reflet. Du toit-terrasse de la Tokyo Tower (2019) ou une soirée anniversaire de Tik Tok (2018) à la Biennale de Venise 2022, Shaz Kirane passe du spectaculaire au discours philosophique. L’œuvre Ensō s’inspire de deux principes orientaux : le cercle, symbole Zen de l’infini et le Yin et le Yang, la complémentarité des dualités. Le reflet de la sculpture est le miroir de notre être fragmenté et, dans le même temps, nous invite à réfléchir avec le cœur et l’esprit. On se souvient de ses "Miroirs de la Vérité" lors de l’exposition The Light House à la Villa Empain en 2020.