Promener son chien : la laisse est-elle vraiment obligatoire partout ?

A Bruxelles et en Wallonie, vous pouvez trouver néanmoins des espaces verts et des aires de jeux où vous n’êtes pas obligé de tenir votre chien en laisse. Ces zones sont clairement définies par des panneaux et des pictogrammes. Elles restent des exceptions.

Si on prend la forêt de Soignes à Bruxelles, vous devez garder votre chien en laisse – c’est la règle générale. Un garde forestier peut ainsi vous donner une sanction en cas de non-respect. Néanmoins, la forêt a mis en place des exceptions avec des zones " chiens en liberté " où nos petits et grands compagnons peuvent gambader sans laisse. La forêt a également créé des zones " chiens maîtrisés " : la laisse n’y est pas obligatoire, mais l’animal doit rester visible et proche de son maître en tout temps. Enfin, certaines zones de la forêt – plus fragiles – sont totalement interdites aux chiens.

Pour Bruxelles, on retrouve une carte pour les aires de jeux, pour les canisites ou pour les zones où promener son chien en toute liberté (cf. ci-dessous). Par exemple, la région a instauré des espaces verts sans laisse dans le parc de Laeken, le parc de Wolvendael, le parc Montjoie, le parc Brugmann, le parc Duden ou encore le parc du Cinquantenaire.