Promenade unique le long du sentier de l’étrange à Ellezelles

Aujourd’hui, direction l’ouest de la Belgique pour découvrir la Wallonie Picarde et plus précisément le verdoyant Pays des collines. La charmante localité d’Ellezelles est bourrée d’atouts : ses sorcières, sa bière, mais surtout son "Sentier de l’étrange" ! Une promenade unique, en pleine nature, agrémentée de sculptures et de bas-reliefs représentant des lutins et autres diableries. Ils sont nés de l’imagination débordante d’un artiste local : Watkyne, inspiré par le folklore wallon et nos souvenirs d’enfance. Un chemin de randonnée pas comme les autres, qui vous plongera dans un voyage fantasmagorique, au sein de paysages verdoyants. “Alors On Sort ?” vous conseille d’emporter le fascicule gratuit de la maison du tourisme pour ne rien louper de ces cinq kilomètres insolites qui convoquent nos croyances les plus ancestrales.