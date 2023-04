Promenade sous-marine pour la 4e édition de Silly Silence

Le concept original d’une exposition en pleine nature est de retour en Wallonie picarde ! Les arbres du Bois de Silly se transforment en cimaises d’expositions et affichent une série de clichés grand format d’un photographe à l’honneur. Après une précédente édition consacrée au photographe animalier Michel d’Oultremont, cette année la promenade boisée de Silly Silence nous entraîne dans les abîmes.

Pour cette quatrième édition, le photographe Jean-Marie Ghislain et ses photos sous-marines prennent leur quartier dans la forêt de Silly, pour une balade dépaysante. Ce photographe belge, connu dans le monde entier, a notamment exposé à New York. Bourlingueur invétéré, les mers hawaïennes, polynésiennes, et les grands océans ont nourri son envie de se consacrer à une série marine.

Les profondeurs où règne un silence inquiétant comme fascinant hébergent de sublimes espèces. Tant d’animaux étonnants qui se plient au jeu de la caméra et nous dévoilent un peu de leur beauté. Le choix du noir et blanc pour certains clichés soulignent l’ambiance tout à fait particulière propre aux grandes profondeurs, le tout comme bercé par le calme tout autre de la forêt. Comme s’il n’était plus impossible de tomber nez à nez avec une baleine bleue au détour d’un sentier…