Promenade ou quad dans les champs, canettes abandonnées, pain donné aux animaux : ces pratiques qui compliquent la vie des agriculteurs

Autre fléau pour les agriculteurs : les déchets jetés dans la nature.

La Fédération wallonne de l’Agriculture a déjà mené plusieurs campagnes de sensibilisation via des bâches posées le long des champs. Leur succès est en demi-teinte : " Je constate toujours autant de déchets le long de mes parcelles proches de l’autoroute. Par contre, nous sensibilisons les plus jeunes et ça, c’est une réussite. Nous pouvons espérer que les générations futures seront plus respectueuses" remarque Marianne Streel.