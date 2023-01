Promenade en Forêt de Soignes avec son chien : avec ou sans laisse ?

Attention si vous emmenez votre chien pour une petite balade en Forêt de Soignes, les règles ne sont pas les mêmes partout. Ce grand espace vert se trouve en effet à cheval sur les trois régions du pays. Bruxelles, donc, mais aussi la Flandre et la Wallonie.

Côté wallon, c’est simple, il faut en permanence garder son chien en laisse. Sur la partie flamande, la laisse est obligatoire sur la majeure partie du territoire de la Forêt de Soignes ("Zoniënwoud" en néerlandais), même s’il existe quelques petites zones où vous pouvez laisser votre chien gambader en liberté.

C’est donc à Bruxelles que cela se corse. Là, il faudra être attentif aux panneaux disposés le long des sentiers. Il existe trois types de pictogrammes différents et une association se rend sur place pour informer les promeneurs avec chien.

Pour faire simple, dans certaines zones, le chien doit obligatoirement être tenu en laisse. Dans d’autres, il peut être en liberté, mais toujours visible et sous la maîtrise de son maître. Enfin, selon un troisième panneau, les maîtres peuvent ôter la laisse, mais ils/elles doivent garder leur compagnon à quatre pattes sous contrôle strict et permanent, donc ne pas le laisser s’éloigner par exemple.

Et parmi les raisons qui poussent Bruxelles à être plus stricte, il y a le nombre de chevreuils tués par des chiens. Ce nombre a connu un boom entre 2020 et 2021. Autre tendance qui a posé problème ces derniers mois, selon les autorités : c’est la multiplication des dog-walkers, ces particuliers qui se font payer pour promener des chiens. Ils débarquent parfois avec de nombreux chiens en même temps et les laissent en liberté, ce qui peut effrayer les chevreuils, donc, mais aussi certains promeneurs qui ont peur des chiens.