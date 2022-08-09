Прогулянка квітковим містом | Promenade dans une ville fleurie

На даний момент місто Брюссель пропонує до 15 серпня квітковий маршрут Брюссель у квітучому стилі вулицями центру міста. Ініціатива з облаштування історичного центру столиці – це також смак традиційного "Килиму квітів", який експонуватиметься на Гран-Плас з 12 по 15 серпня.

Квіткові роботи прикрашають торгові вулиці в центрі Брюсселя з понеділка, ефемерна художня інсталяція, яка приваблює понад 200 000 відвідувачів кожні два роки.

Починаючи з площі Гран-Плас, маршрут, який потрібно пройти пішки, триває близько 25 хвилин, вказує вказівник. Він перенесе вас на навколишні вулиці, щоб відкрити для себе квіткові композиції бельгійських дизайнерів.

Гарної прогулянки!