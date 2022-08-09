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Ukraine - Україна

Прогулянка квітковим містом | Promenade dans une ville fleurie

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

На даний момент місто Брюссель пропонує до 15 серпня квітковий маршрут Брюссель у квітучому стилі вулицями центру міста. Ініціатива з облаштування історичного центру столиці – це також смак традиційного "Килиму квітів", який експонуватиметься на Гран-Плас з 12 по 15 серпня.

Квіткові роботи прикрашають торгові вулиці в центрі Брюсселя з понеділка, ефемерна художня інсталяція, яка приваблює понад 200 000 відвідувачів кожні два роки.

Починаючи з площі Гран-Плас, маршрут, який потрібно пройти пішки, триває близько 25 хвилин, вказує вказівник. Він перенесе вас на навколишні вулиці, щоб відкрити для себе квіткові композиції бельгійських дизайнерів.

Гарної прогулянки!

Promenade dans une ville fleurie

En ce moment, la Ville de Bruxelles propose Bruxelles en fleurs, un parcours floral à découvrir au travers des rues du centre-ville, jusqu’au 15 août. Une initiative pour embellir le centre historique de la capitale est aussi un avant-goût du traditionnel Tapis de fleurs, qui sera exposé sur la Grand-Place, du 12 au 15 août.

Des œuvres florales ornent les rues commerçantes du centre-ville de Bruxelles depuis ce lundi, une installation artistique éphémère qui attire plus de 200.000 visiteurs, tous les deux ans.

Au départ de la Grand-Place, le parcours à faire à pied, d’une durée de 25 minutes environ est fléché. Il  vous emmène dans les rues avoisinantes, pour découvrir les compositions florales de designers belges.

Bonne balade !

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