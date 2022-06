Promenade dans les vergers en musique et en bulles à Havelange !

Vous aimez les pommes ? Vous aimez les décors bucoliques ? Alors vous adorerez la fête du cidre à Havelange !

Havelange, dans le Condroz et à la lisière de la Famenne, grouille de produits du terroir absolument magnifiques, notamment des fromages à tomber à la renverse mais aussi des pommes ! Des variétés de pommes anciennes, qui ne pourraient pas rêver de meilleur destin que de finir en cidre à destination de nos palais ravis. À la cidrerie de la Ferme de Froidefontaine, on fait fermenter ce nectar dans des barriques de chêne, avec zéro traitement chimique et zéro sulfite, pour assurer des cuvées délicates et parfumées.

Et ce 18 juin, c’est la fête : l’occasion de déguster ces pommes pétillantes au cœur du chai, mais aussi des vieux millésimes, et la première cuvée de cidre de poire !