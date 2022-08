Promenade dans la plus grande carrière à ciel ouvert d’Europe à Rebecq

A Rebecq, dans la carrière de Quenast, on pourrait se croire sur Mars ou sur la Lune, si la gravité ne nous ramenait pas les pieds sur terre. Ici, on prélève de la roche d’origine volcanique : le porphyre, magma refroidi de 435 millions d’années. C’est la plus grande carrière à ciel ouvert d’Europe, avec une superficie de 140 hectares et, par endroits, une profondeur de 125 mètres. Toujours en activité aujourd’hui, la roche prélevée là-bas, l’est depuis le 17e siècle et a valu à la région une renommée. Elle servait traditionnellement à confectionner les célèbres pavés routiers belges. Aujourd’hui, le porphyre sert à fabriquer du gravier et à multiples autres utilisations grâce à sa résistance à l’usure et sa grande dureté.

Pour les curieux, qui souhaiteraient s’inventer géologue le temps d’une journée, la commune de Rebecq propose des promenades en ce lieu insolite. Toute l’année, sous réservation d’un guide à la Maison Communale, des visites sont organisées pour parcourir les roches. Une balade d’environ une heure, qui offre une vue impressionnante sur le site.

À l’occasion des congés d’été, les promenades organisées par la commune sont aussi une occasion de valoriser les ressources culturelles, naturelles ou patrimoniales de la ville. C’est pourquoi, ces 6 et 7 août, une visite guidée "Nature de la carrière" est prévue. La promenade est allongée, la visite de la carrière promet de faire découvrir ses richesses géologiques mais également la flore et la faune typiques de la périphérie du site d’exploitation. La constitution du sol provoque en effet le développement d’une nature surprenante et propre à cet espace. Dans les hauteurs, les marcheurs pourront profiter d’une vue inédite du village de Quenast. Les chaussures de marche sont conseillées par les organisateurs.