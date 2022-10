Promenade à l’Aquascope de Virelles

Vous aimez les promenades automnales sur les berges d’un étang ? Mais vous nous accorderez que ce serait encore plus marrant si l’on pouvait découvrir ce qui se trame sous la surface des eaux sombres… Alors pour ça, on choisit l’étang de Virelles, dans l’entité de Chimay. Déjà, le lac est immense : avec ses 125 hectares, c’est l’un des plus grands du pays et surtout, on y trouve l’Aquascope. C’est tout un centre de découverte de l’environnement aquatique. Il y a un espace pour scruter la vie intérieure de l’étang ; un sentier découverte entre terre et eau ; un mirador, un affût d’observation, des aquariums, des prairies bocagères, des jardins, des nids de cigognes, et même des plaines de jeux. Une virée à Virelles, ça risque d’être mortel…