Prolonger l'été avec des cocktails et mocktails ensoleillés et fruités

L'automne commence à pointer le bout de son nez mais quelques jours de beau temps nous attendent encore. on en profite pour prolonger l'impression d'été en sirotant des cocktails et mocktails plein de soleil, de fruits et avec l'option sans alcool.

Vous avez probablement du croiser sur les réseaux sociaux les deux bouteilles de gin Malfy hyper colorées avec un design un peu rétro summer très instagramable. Le look de la bouteille, c'est ce qui nous a plu en premier, on s'est ensuite penché sur le contenu : du gin au pamplemousse, à l'orange ou au citron. Le gin fonctionnant si bien avec l'amertume, c'est vers celui au pamplemousse que nous nous sommes tournés pour tester des cocktails fruités.

Bonus, nous avons également pu tester le gin sans alcool de la marque bruxelloise Botaniets (vous saisissez le jeu de mot? Bota - niets (rien en Néerlandais). Les alcools "sans-alcool" ont souvent ce petit défaut d'être un peu sucré, celui-ci l'est moins mais quand même encore un petit peu, il faut donc bien doser les éléments sucrés du cocktail pour trouver le juste équilibre.