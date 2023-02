Prolonger Doel 4 et Tihange 3, sans les arrêter ? La réflexion est sur la table

Pour Ecolo et Groen, qui réagissent ce samedi matin, "la piste "Doel 4 & Tihange 3" pour résoudre les hivers 25-26 et 26-27 doit être sérieusement examinée. Les Verts insistent pour que le gouvernement envisage sérieusement cette piste. Engie doit lister les études et travaux nécessaires à cette option et les présenter au régulateur. Et de préciser : "Aucune concession ne peut être faite quant à la sécurité et la sûreté nucléaire".