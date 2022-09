Prolonger Doel 3, ça servirait à quoi ?

Maintenir le réacteur de Doel 3 en fonctionnement permettrait-il d’avoir un effet sur la facture d’électricité des clients belges ? Selon Francesco Contino, spécialiste de l’énergie, l’effet serait quasi nul, du moins à court terme. "Si on regarde l’état actuel de la production nucléaire, tout tourne et pourtant, on n’a pas fortement réduit les prix. On est plutôt dans une crise des prix", explique Francesco Contino. "Donc, ce n’est pas forcément une action directe sur les prix que cela va occasionner", ajoute l’expert, à propos d’une prolongation des activités de Doel 3.