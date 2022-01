Prolongement de la grève à Sibelga jusqu’à lundi : les négociations ont avancé

L’accord proposé par la direction de Sibelga contenait un alignement aux barèmes pratiqués par l’opérateur wallon Ores à compter d’octobre. Il a été rejeté par les travailleurs au motif qu’il faisait l’impasse sur la compensation demandée pour la disponibilité des agents, engagés après 2002, qui assurent les gardes du dimanche mais qui ne sont pas appelés. "On a l’impression que la direction essaie de casser la solidarité du groupe, car les barèmes concernent tout le monde et les permanences seulement une partie des travailleurs", rapporte Olivier Renard. "Les agents ont décidé de rester solidaires et ont refusé de dissocier les deux sujets". Le protocole d’accord a en conséquence été rejeté.

Le piquet de grève devant l’entrée de Sibelga au quai des Usines sera maintenu en place durant le week-end par des travailleurs, qui reviendront en nombre lundi. Les syndicats se disent disposés à essayer de régler le désaccord restant avant l’accueil de la nouvelle directrice, Inne Mertens, mardi.