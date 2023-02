Prolongations, tensions, suspense : Bucks et Celtics font le show dans le choc de l'Est en NBA

Dans les autres matches de la nuit, on pointera sans doute la victoire de Phoenix face à Sacramento qui symbolise le retour aux affaires des Suns..; et de Devin Booker. Blessé pendant une éternité, le feu follet de l’Arizona est de retour et forcément ça change tout pour Phoenix, longtemps coincé dans le ventre mou à l’Ouest mais qui commence tout doucement à remonter au classement (4e). Autre gros match face aux Kings, celui de Chris Paul, en mode métronome pour distribuer le jeu (17 points, 19 passes décisives). Longtemps méconnaissables, les Suns recommencent donc à faire peur à tout le monde. Surtout que Kevin Durant, fraîchement transféré en Arizona, n’a pas encore fait ses débuts. Attention au grabuge…

Pour conclure, notons que, sans Stephen Curry (touché au genou), cette équipe de Golden State n’a décidément rien du foudre de guerre cette saison. A la traîne au classement et virtuellement hors du Top 8 (9e), le champion en titre a trébuché face aux Clippers d’un Kawhi Leonard en grande forme (33 points).

Et puis, un mot du revenant Jakob Poetl, en pleine bourre depuis son retour à Toronto, qui a guidé les Raptors vers une victoire contre Orlando avec une partition de choix : 30 pts, à 15/17 aux tirs, 9 rbds et 6 contres.