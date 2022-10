Prolongation pour 24 heures de la non-potabilité de l’eau du robinet à Hodeige

A Hodeige, dans la commune de Remicourt, l’eau potable n’est toujours pas disponible en dehors de points de distribution. Cela fait six jours que les habitants ne peuvent plus consommer l’eau du robinet et cela va continuer durant encore au moins 24 heures De nouvelles analyses ont été effectuées. Les résultats sont attendus mardi à la mi-journée. Deux sources de pollution avaient été détectées : une dans une station d’épuration, et l’autre chez un particulier.