Prolongation du nucléaire : un kern examine l’accord avec Engie, conférence de presse dans la foulée

Selon nos informations, Engie et le gouvernement fédéral se seraient donc mis d’accord sur une prolongation des deux réacteurs. En principe, ces réacteurs devraient être prêts à fonctionner pour dix ans à partir de novembre 2026. Avant cette date, des travaux devront être entrepris pour préparer les centrales à une décennie d’activité supplémentaire.

Toujours selon nos informations, l’accord ficelé entre Engie et le fédéral prévoirait aussi que les deux réacteurs seraient cogérés par l’Etat et Engie, ceux-ci se partageant les coûts et les bénéfices de l’activité de production électrique.

Enfin, il semblerait qu’un point resterait en suspens. Il concernerait le coût et la gestion des déchets nucléaires issus de la poursuite de l’activité de Doel 4 et Tihange 3. Le gouvernement et Engie auraient un accord de principe sur la manière de calculer ces coûts. Il resterait à les calculer, ce qui pourrait encore prendre plusieurs semaines.