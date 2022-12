Prolongation du nucléaire : toujours pas d’accord, les discussions avec Engie se poursuivront… en 2023

Le gouvernement et Engie vont-ils parvenir à un accord concernant la prolongation du nucléaire en Belgique ? Les politiques désiraient finaliser le dossier avant la fin de l’année, mais en cette fin de 31 décembre, le constat est là : la discussion se poursuivra en 2023, dans les premiers jours de janvier. L’objectif partagé par les deux parties reste d’aboutir rapidement à un accord, a mentionné ce samedi soir un communiqué du cabinet du Premier ministre.

Un Conseil des ministres restreint (kern) a eu lieu aujourd’hui à 10 heures du matin. L’objectif était de faire le point sur les négociations entre le gouvernement fédéral et Engie concernant la possible prolongation du fonctionnement de 10 ans des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4.

À la sortie de ce conseil, le gouvernement fédéral n’a toujours pas conclu d’accord avec Engie sur la prolongation des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4, a-t-on appris samedi d’une source gouvernementale à l’issue d’une réunion du comité ministériel restreint.

Le "kern" a donné mandat aux négociateurs, le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten, de poursuivre les négociations durant l’après-midi en vue de conclure un accord. Il "a pris acte des belles avancées obtenues", a-t-on précisé de même source.

Le dit accord est attendu en principe avant la fin de l’année. Il est possible qu’un accord soit conclu encore ce samedi, indiquait-on, le mot d’ordre étant : "tant qu’on a l’impression que l’on sait avancer vers un accord, on avance".

En négociation depuis plus de huit mois

Le 18 mars, le gouvernement s’est accordé après d’âpres discussions sur la prolongation de deux réacteurs au-delà de 2025, année de la fin du nucléaire en Belgique selon une loi de 2003 confirmée en 2015. Il veut de la sorte garantir la sécurité d’approvisionnement électrique en Belgique. Cette décision a conduit à l’ouverture de négociations avec l’exploitant du parc nucléaire belge, le groupe français Engie. Celles-ci ont abouti dans une première phase à une lettre d’intention en juillet qui a tracé le cadre d’un futur accord.

Une communication devrait être faite après la réunion, selon le cabinet de la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten.