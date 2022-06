Prolongation du nucléaire : Tinne Van der Straeten se dit confiante dans la réussite des négociations avec Engie

"Les négociations se déroulent selon le calendrier prévu. Le timing est et reste qu’avant l’été, nous continuions à travailler dans le mandat que le gouvernement nous a donné (l’accord du 18 mars). Il n’est pas question d’un report à une date ultérieure", a-t-elle assuré. "Le gouvernement négocie d’une seule voix. Elles (les négociations, ndlr) ont lieu autour de la table par le Premier ministre et moi-même et non sur les plateaux télévisés ou dans les journaux."

"Ma réponse aux critiques, ce sont les résultats. Ce gouvernement corrige en un temps record ce que les gouvernements précédents n’ont pas réussi à faire. Avec des décisions difficiles mais nécessaires", a-t-elle conclu.