Prolongation du nucléaire : suffisant pour assurer notre sécurité d’approvisionnement ?

Le gouvernement fédéral et Engie se sont donc entendus pour prolonger de dix ans les réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. Cela faisait six mois que les discussions étaient en cours, elles auraient dû se boucler avant la fin de l’année. Il aura fallu quelques jours de plus pour réellement atterrir. La Belgique va donc garder encore 10 ans la technologie nucléaire sur son territoire. Mais est-ce que ça sera suffisant pour assurer notre sécurité d’approvisionnement ?

Il y a quelques jours, Elia, le gestionnaire du réseau de transport électrique, a publié les chiffres annuels du mix énergétique, c’est-à-dire la part de chaque technologie dans la production d’électricité. Et sans surprise, le nucléaire se taille la part du lion : 47% de l’électricité produite chez nous, l’an dernier, est d’origine nucléaire.

Cette importance prépondérante du nucléaire chez nous pose question, quand on analyse les chiffres d’Elia. L’an dernier, quasi 27% de notre électricité est issue du gaz. C’est assez supérieur à l’électricité produite par le renouvelable : lorsque vous additionnez éolien off-shore, on-shore (sur la terre ferme), le solaire, la biomasse, vous obtenez 22,2%.

Cela parait peu, mais c’est un chiffre qui augmente d’année en année.

