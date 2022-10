Prolongation du nucléaire : Paul Magnette et Egbert Lachaert mettent la pression sur Engie et donnent un coup de pouce à Tinne Van der Straeten

Par contre, les demandes répétées du MR de prolonger cinq réacteurs et non deux, précise la ministre, ne font pas partie de ce round de négociations.

Chiffres à l’appui, exposés aujourd’hui lors d’un débriefing informel, la ministre explique qu'il n’est pas nécessaire de prolonger plus de deux réacteurs, qu'elle fait constamment ses calculs avec son administration, qu'elle prépare les prochaines enchères pour choisir des projets énergétiques appelés à remplacer le nucléaire (batteries, centrales à gaz, renouvelable), et surtout qu'il n'y aura aucun souci de sécurité d'approvisionnement du pays maintenant et plus tard.

Dont acte. En attendant, dans la plus grande discrétion le bras de fer continue avec Engie ….