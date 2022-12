Prolongation du nucléaire : "Nous voulons connaître la facture maximale pour la gestion des déchets", assène Thierry Saegeman, patron d’Engie Electrabel

Si l’Etat a décidé de prolonger Doel 3 et Tihange 4, elles finiront tout de même par être démantelées ainsi que les autres centrales nucléaires. Et cela coûte de l’argent. C’est Engie Electrabel qui paye la facture. Mais la société demande un plafond pour la gestion des déchets issus de la fission de l’uranium et au démantèlement.

Il n’existe pas de solutions pour gérer les déchets nucléaires

"Le problème en Belgique, c’est qu’il n’existe pas de solutions pour gérer les déchets nucléaires à terme, qu’ils soient faiblement ou hautement radioactifs. […] Nous voulons connaître la facture maximale pour la gestion des déchets."

Et c’est là que les discussions se corsent car il s’agit d’une facture qui s’élève à 3,3 milliards, une projection trop élevée aux yeux d’Engie Electrabel. "Nous allons donc faire une contre-proposition au gouvernement, à la commission énergie. […] Appliquer une facture maximale à la gestion des déchets n’est pas une singularité. Cela s’est déjà fait en Allemagne et aux Pays-Bas. Et cela a été approuvé par la Commission européenne. Cela amène plus de transparence."

Et de préciser que "les solutions pour gérer les déchets sont payées à 40% par le contribuable. Donc c’est dans l’intérêt de tout le monde de savoir combien ils vont payer la gestion de ces déchets".