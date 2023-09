Prolongation du nucléaire : modification de l’arrêté qui permettra un redémarrage des réacteurs dès l’hiver 2025-26

Le conseil des ministres a approuvé vendredi la modification de l’arrêté royal qui permettra la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 dès l’hiver 25-26, ont annoncé les ministres de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et de l’Énergie, Tinne Van der Straeten.

L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) avait transmis avant les vacances ses attentes en matière de sûreté nucléaire à Engie-Electrabel. Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement énergétique pendant les hivers 2025-26 et 2026-27, les travaux de prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 pourraient être réalisés progressivement, sans porter atteinte à la sûreté, indiquait-elle.

Dans le cadre de l’accord conclu à la fin juin entre le gouvernement et Engie, les deux parties ont convenu d’un redémarrage des deux réacteurs qui seront prolongés plus tôt qu’attendu, soit dès la fin 2025, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement durant les hivers 25-26 et 26-27.

De la sorte, elles pourront répondre au risque de manque d’approvisionnement annoncé en février par le gestionnaire du réseau de transport Elia. Ce scénario dit "flex LTO" (Long Term Operation) devait toutefois être soumis à l’AFCN avant d’être validé. Il incombait encore au gouvernement de modifier l’arrêté royal sur la sûreté nucléaire.

L’arrêté permettra que l’exploitant introduise son dossier de sécurité à temps pour garantir le redémarrage de deux réacteurs dès l’hiver 2025.

Parallèlement, les derniers textes relatifs à la convention de prolongation sont en voie de finalisation. Les prochaines enchères pour le CRM (Mécanisme de Rémunération de Capacité), qui doit garantir la sécurité d’approvisionnement du pays, sont en préparation pour les hivers 2025 et 2028.