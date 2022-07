Prolongation du nucléaire : les conditions reprises dans la lettre d'intention sont "indissociables", souligne Engie

Il est également prévu de mettre en place une nouvelle entité dédiée aux deux unités avec une participation de l'État belge et d'Electrabel à hauteur de 50/50, rappelle le groupe français. L'exploitant demeurera Engie mais l'Etat entrera dans le capital de cette structure et aura dès lors son mot à dire sur les questions stratégiques, avait souligné la semaine dernière le gouvernement.

Enfin, la lettre d'intention prévoit "un plafonnement des passifs et des coûts futurs liés à la gestion des déchets nucléaires et du combustible usé pour tous les réacteurs sous la forme d'un montant fixe qui reste à déterminer, incluant une prime couvrant les incertitudes futures, et qui sera fixé après examen par les autorités compétentes", que sont la Commission des provisions nucléaires et l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles (Ondraf).

Les coûts de démantèlement des centrales nucléaires et de gestion des matières fissiles et des déchets radioactifs sont supportés par l'exploitant Engie, avait indiqué le gouvernement vendredi dernier. Pour ce qui est toutefois des déchets issus des dix années de prolongation des deux réacteurs, le coût sera supporté par la nouvelle structure et donc, en principe, pour moitié, par l'Etat. Le gouvernement avait toutefois aussi insisté sur les bénéfices que retirera l'Etat de la future société et qu'il pourra réinvestir.

Engie assure, enfin, qu'il "continuera à travailler de manière constructive avec l'État belge pour contribuer à la sécurité d'approvisionnement en Belgique".